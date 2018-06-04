مجهولون يسرقون منزل مهندس بشركة نفطية شمالي ذي قار

2018/06/04 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن مجهولين أقدموا على اقتحام وسرقة منزل مهندس نفطي بالقضاء.

وأخبر المصدر لوكالة “صدى الاعلام”، ان “مجهولين أقدموا على سرقة منزل مهندس يعمل بشركة بتروناس النفطية الماليزية العاملة بحقل الغراف النفطي شمالي ذي قار”، لافتا الى ان “المبلغ المالي يقدر بـ13 مليون دينار عراقي و60 ورقة فئة 100 دولار”.

وبين المصدر ان “المنزل كان خاليا من ساكنيه أثناء عملية السطو”، موضحا ان “الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة اللصوص”.

يذكر ان محافظة ذي قار تشهد، استقرارا امنيا في السنوات الماضية، الا انها تشهد في بعض الاحيان عمليات جريمة منظمة، تحاول القوات الامنية ان تقبض على منفذيها.

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