الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره التركي من أجل
2018/06/04 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجري، يوم الاثنين، محادثات في واشنطن مع نظيره التركي، مولود أوغلو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره التركي من أجل "خارطة طريق سورية") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره التركي من أجل "خارطة طريق سورية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الجمارك تطلق أكثر من (٥٠٠٠) حاوية بعد التسهيلات الأخيرة بموانئ أم قصر
⋙ مجهولون يسرقون منزل مهندس بشركة نفطية شمالي ذي قار
⋙ #مريم نجمه - اللبأ , أو الشَونْدور , ومنافعه ؟
⋙ إنييستا يتلقى التحية من الجماهير في تعادل إسبانيا مع سويسرا
⋙ 🔴 روبي مديراً فنياً لإسبانيول
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| التوقيع على خطة شاملة لتطوير موانئ مصر البحرية
⋙ بالفيديو.. سائق يعثر على شيء مخيف داخل محرك سيارته
⋙ بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
الأكثر شيوعا