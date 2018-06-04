2018/06/04 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجري، يوم الاثنين، محادثات في واشنطن مع نظيره التركي، مولود أوغلو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره التركي من أجل "خارطة طريق سورية") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظيره التركي من أجل "خارطة طريق سورية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).