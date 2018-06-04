الجمارك تطلق أكثر من (٥٠٠٠) حاوية بعد التسهيلات الأخيرة بموانئ أم قصر

2018/06/04 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت الهيئة العامة للجمارك، أمس الأحد، إطلاق أكثر من 5000 حاوية مكدسة في ميناء ام قصر تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 186 لسنة 2018.وقال مدير إعلام الهيئة جعفر كمر لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن “الهيئة اتخذت التدابير والتسهيلات لتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (١٨٦) لسنة ٢٠١٨”.وأضاف انه “تم […]

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