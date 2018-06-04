مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية

2018/06/04 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت– واع ذكرت صحيفة الراي الكويتية أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب لنظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن موافقته على عقد أي اجتماع لحل الأزمة الخليجية.وكشفت الصحيفة، نقلا عن من وصفتهم بـ”المصادر الديبلوماسية الخليجية”، أن “الرسالة التي وجهها آل ثاني الجمعة الماضي للصابح تضمنت الموافقة […]

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