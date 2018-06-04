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سلاح الجو الليبي يستهدف تجمع أليات تابعة للمعارضة التشادية
2018/06/04 | 01:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي، شرقي البلاد اليوم الاثنين 4يونيو/حزيران ، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت تجمع آليات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية في الجنوب الليبي.

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