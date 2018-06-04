فيديو| البرغوثي: مسيرات في أرجاء الضفة الغربية الجمعة المقبلة

2018/06/04 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات الترقب يحكم مصير مليوني فلسطيني في قطاع غزة بعد محاولة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

وقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن هناك تركيزا كبيرا على المقاومة الشعبية في القدس، مشيرا إلى أن الجمعة المقبلة ستشهد مسيرات في أرجاء الضفة الغربية، للمزيد من التفاصيل يسردها “البرغوثي” مع الإعلامية روان الصوراني في برنامج أوراق فلسطينية، على شاشة «الغد».

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