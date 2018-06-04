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🔴 بواتينج على أجندة يوفنتوس
2018/06/04 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

🔴 بواتينج على أجندة يوفنتوس

رائد سمير / كتب في 04/06/2018 - 2:02 ص

هاي كورة – أكدت العديد من التقارير الصحفية الألمانية والإيطالية على رأسهم صحيفتي كالتشيو ميركاتو وبيلد أن إدارة نادي يوفنتوس وضعت عينها مدافع نادي بايرن ميونخ، جيروم بواتينج من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، حيث أصبح من المنتظر أن يُرافق المدافع الألماني زميله السابق بالفريق البافاري، مهدي بن عطية.

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