خلال ساعات – كوبر يعلن المستبعدين من قائمة منتخب مصر

2018/06/04 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر يعلن هيكتور كوبر، المديرالفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة الفريق النهائية، خلال ساعات، وذلك قبيل مباراة بلجيكا الودية.

يطيرالفراعنة لمدينة بروكسيل، يوم الثلاثاء وقبل يوم من ودية بلجيكا، والتي ستكون الاستعداد الأخير لكأس العالم.

وكان المدرب الأرجنتيني، قد قرر عودة حصص التدريب إلى أثنين صباحية ومسائية، وذلك في معسكر إيطاليا.



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ويشار إلى أن المستبعدين، من قائمة منتخب مصر عن قائمة النهائية لمنتخب مصر لن تخرج عن محمد عواد ومحمود عبد العزيز وعمرو طارق وأحمد جمعة وكري حافظ وأيمن أشرف.

وكانت مصر قد تعادلت كولومبيا، في المباراة الودية السابقة استعدادًا لمونديال روسيا الذي سيبدأ في منتصف الشهر الجاري.

أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى، بكأس العالم، إلى جانب روسيا المضيف وأوروجواي والسعودية.





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