الحزب الشيوعي العمالي العراقي - لنقف ضد سياسة قطع المياه على جماهير العراق

2018/06/04 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي ان سياسة قطع المياه لتي تقوم بهما الطبقتين الحاكمتين في تركيا وايران، هي سياسات معادية حتى النخاع لحقوق الانسان، وان الهدف منها هو اجل تحقيق اجندات سياسية في العراق بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت في١-;-٢-;- ايار.ان تلك السياسات لا تدفع ثمنها اي من القوى السياسية في الحكومة والبرلمان ومجمل العملية السياسية التي تسكن شخصياتها ورموزها وعرابيها في قصور فارهة وتتوفر فيها كل وسائل الرا......

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