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مظاهرة أمريكية احتفالا بمرور 70 عاما على إنشاء إسرائيل
2018/06/04 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت القناة السابعة العبرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الاثنين، 4 يونيو/ حزيران، أن بعض الوزراء الإسرائيليين شاركوا في مظاهرة أمريكية بولاية منهاتن، صباح أمس الأحد، تأييدا لبلادهم.

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