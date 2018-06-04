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الكهرباء: إنتاجنا تجاوز (١٥) ألف ميغاواط.. وجهزنا بغداد بـ(٣٨٠٠)
2018/06/04 | 02:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع أعلنت وزارة الكهرباء أمس الاحد، عن وصول إنتاجها من الطاقة الكهربائية الى (١٥٠٤٣) ميغاواط، بفترة قياسية، وتجهيز العاصمة بغداد بطاقة قدرها (٣٨٠٠) ميغاواط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “تجاوز الانتاج ١٥ ألف ميغاواط يؤكد ان الوزارة قد تجاوزت (٢٠٠٠) ميغاواط من الانتاج في ذات اليوم من العام […]

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