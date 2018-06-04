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الرئيس اليمني: بشائر النصر تلوح في الأفق
2018/06/04 | 02:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، أن بشائر النصر على مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" تلوح في الأفق.

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