الرئيس اليمني: بشائر النصر تلوح في الأفق

2018/06/04 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، أن بشائر النصر على مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" تلوح في الأفق.

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