نشرة اخبار أم الدنيا ليوم الاثنين 4 يونيو 2018

2018/06/04 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – وليد الرمالي – القاهرة

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تستأنف محكمة جنايات القاهرة اعادة محاكمة قيادات جماعة الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد.

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تناقش لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان دور وزارة التضامن الاجتماعي في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017، بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وجهود المجلس في تفعيل دور هذه الوحدة بما يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

القاهرة ..



تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، اجتماعًا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى والمدن على مستوى الجمهورية.

القاهرة ..



تترأس الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفدًا لزيارة مستشفى بهية، حيث تتضمن الزيارة تفقد المستشفى وزيارة المريضات لتقديم الدعم والمساندة المعنوية لهن.

القاهرة ..



يستضيف مركز إبداع “بيت السحيمي” – بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، حفل للمنشد الشيخ ” جودة هيكل” في التاسعة والنصف مساء ، بمصاحبة فرقته، وذلك في إطار الفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمراكز الإبداع التابعة له بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتي تحمل شعار ” الإبداع يجمعنا”.

الاسكندرية ..



يستقبل مسرح مركز الجيزويت بالإسكندرية ، حفل المنشد السورى محمد عدنان، فى تمام التاسعة مساء ؛ يأتى الحفل فى ظل التعاون المشترك بين مؤسسة “طراحة” الثقافية ومركز الجيزويت بالإسكندرية، ويتضمن الحفل تقديم فقرات من الإنشاد الدينى الشامى .

القاهرة / الجزائر ..



يدعو سفير مصر بالجزائر عمر أبوعيش، بعثة المنتخب الأوليمبى المتواجدة حاليا بالجزائر، لتناول وجبة الإفطار .

القاهرة ..



تستضيف ورشة الزيتون الأدبية، في التاسعة مساء ، الكاتب والمسرحي الفلسطيني رجب الطيب “رجب عطا”، وذلك لمناقشة أحدث أعماله الروائية “حرم الأسد”، الصادرة عن دار النخبة بالقاهرة ؛ ويشارك في المناقشة كل من الكاتب الروائي الدكتور محمد إبراهيم طه، والكاتبة الروائية أماني الشرقاوي، والكاتب والقاص أسامة ريان، ويدير الندوة ويقدمها الشاعر والروائي علي عطا.

القاهرة ..



ينظم اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم حفل إفطار للاعبين والأجهزة الفنية فى المركز الأولمبى ؛ يأتى ذلك فى إطار تحفيز لاعبى المنتخب الأول المشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر انطلاقها 22 يونيو، ومنتخب الشباب المشارك فى الألعاب الأفريقية بالجزائر يوليو المقبل.

القاهرة ..



يستقبل مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك حفل في تمام الساعة التاسعة مساء لفرقة فن محوج المسرحية لتقديم العرض المسرحي (في قلبي أنثى عبرية).

القاهرة ..



يستقبل معهد الموسيقى العربية حفل لفرقة اوبرا القاهرة بعنوان جالا كونسير و تقدم الفرقة بعض من اغاني الافلام و ذلك فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

القاهرة ..



يستقبل المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية حفل لاوركسترا اوبرا القاهرة بعنوان ” جالا ” و ذلك ضمن السهرات الرمضانية و ذلك فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

القاهرة ..



يستقبل المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية للفنان مدحت صالح و فرقته و ذلك ضمن السهرات الرمضانية التى تقدمها دار الاوبرا المصرية خلال شهر رمضان و ذلك فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

دمنهور..



يستقبل مسرح دمنهور حفل انشاد دينى لمجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى و ذلك ضمن السهرات الرمضانية التى تقدمها دار الاوبرا المصرية خلال شهر رمضان و ذلك فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

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يستقبل المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية حفل لاوركسترا النور والأمل و ذلك ضمن السهرات الرمضانية و ذلك فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

المنصورة ..



يختتم طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018 في الخامسة والنصف مساء.

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