2018/06/04 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضة

تعادل فريقا الزوراء والشرطة، الاحد، بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب الشعب الدولي في قمة مباريات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ولم ينجح الفريقان في ترجمة الفرص المتاحة لهما خلال الشوطين، ليخرج كل منهما من المباراة بنقطة واحدة.

وفي ضوء نتيجة التعادل بقي الزوراء متصدراً لجدول فرق الدوري برصيد 68 نقطة، بينما اصبح فريق الشرطة ثالثاً برصيد 60 نقطة.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعادل الزوراء والشرطة دون أهداف في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعادل الزوراء والشرطة دون أهداف في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).