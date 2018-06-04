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🔴 ألكانتارا : مستقبلي هو المونديال
2018/06/04 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قال لاعب المنتخب الإسباني ونجم نادي بايرن ميونخ الألماني والمرشح للعودة لصفوف فريقه السابق برشلونة، تياجو ألكانتارا :”أنا واضح جداً بشأن مستقبلي، سنصل إلى مدريد الليلة ونستعد للمباراة القادمة في روسيا، هذا هو مستقبلي”.

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