كوبر: أسعى للفوز على أوروجواي.. وأطالب باستفتاء شعبي لاستمراي

2018/06/04 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، على أن مباراة كولومبيا الودية ليست "بروفة" لما سيحدث في مباراة أوروجواي في كأس العالم بروسيا.

وتعادل الفراعنة مع كولومبيا سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي، ضمن الاستعداد للمشاركة في مونديال روسيا الذي سيقام في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن نتيجة مباراة الفراعنة أمام كولومبيا لم تكن بروفة لما يحدث أمام أوروجواي، أو حتى محاولة للخروج منها بنقطة التعادل.



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وأشار كوبر إلى أنه يتمنى لسرقة الثلاث نقاط من أوروجواي وليس نقطة واحدة في المباراة التي ستجمع بينهما ظهر 15 يونيو الجاري.

وكشف المدرب الأرجنتيني على أنه لم يحدد موقفه حتى الآن من الاستمرار مع الفراعنة، ولنة هدفه حاليًا الاستعداد بشكل جيد لكأس العالم.

وصرح مازحًا "أطالب بعمل استفتاء جماهيري لحسم مستقبلي مع الفراعنة، في ظل أن البعض ينتقدني على طريقة لعب المنتخب المصري".

واختتم هيكتور كوبر تصريحاته قائلًا "من الصعب أن أغير طريقة لعب الفراعنة قبل بداية المونديال بـ10 أيام، ولكن التغيير ممكن أن يحدث مستقبلًا".

ويختتم الفراعنة استعدادتهم للمشاركة في المونديال، بمواجهة بلجيكا ويدًا مساء يوم الأربعاء المقبل.





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