الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


#زكي رضا - المدن الغبيّة والثورة
2018/06/04 | 03:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #زكي_رضا لايوجد مصطلح لليوم تحت مسمى المدن الغبيّة، لكن هناك مصطلح شائع اليوم تحت مسمى المدن الذكيّة.

والمدن الذكيّة (Smartcity) ظهر للوجود بداية الألفيّة الثالثة ليعرّف وسائل التطوير وتنوعها في مدن حديثة الانشاء، أو تطوير البنى التحتية لمدن قديمة كي تواكب عملية تطور التقنية الرقمية وأثرها في التحوّل لمدن ذكيّة.

والتقنية الرقمية تدخل في صلب بناء المدن الذكيّة، من النواحي الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زكي رضا - المدن الغبيّة والثورة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#زكي رضا - المدن الغبيّة والثورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بين دفوع الفائزين واتهامات الخاسرين .. البرلمان يواصل جهوده لالغاء نتائج الانتخابات  
⋙ مفاجأة وحيدة.. الأخضر يعلن قائمته النهائية لكأس العالم
⋙ ليكيب : بيريز يستبعد التعاقد مع فينغر
⋙ الاجتماع الثلاثي الأردني الأميركي الروسي يحسم اتفاق جنوب سوريا
⋙ الخارجية الصينية: لافروف وفان يي يتفقان على تعزيز التنسيق في شبه الجزيرة الكورية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| البرغوثي: مسيرات في أرجاء الضفة الغربية الجمعة المقبلة
⋙ فيديو| التوقيع على خطة شاملة لتطوير موانئ مصر البحرية
⋙ بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
الأكثر شيوعا