2018/06/04 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن تقلصت المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية، تحدث الجنرالات الأميركيون عن “إضفاء الاستقرار” و”التدعيم”.ولكن، بعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقدان السلام .. الاستراتيجية الأميركية ضد “داعش” تنطوي على المتاعب) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقدان السلام .. الاستراتيجية الأميركية ضد “داعش” تنطوي على المتاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).