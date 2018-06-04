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فقدان السلام .. الاستراتيجية الأميركية ضد “داعش” تنطوي على المتاعب
2018/06/04 | 03:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد أن تقلصت المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية، تحدث الجنرالات الأميركيون عن “إضفاء الاستقرار” و”التدعيم”.

ولكن، بعد

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