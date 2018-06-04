موقع عبري: إيران تنفي انسحاب قواتها من الجنوب السوري

2018/06/04 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الجيش الإيراني في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، 3 يونيو / حزيران، انسحاب قواته وقوات حزب الله اللبناني من الجنوب السوري، مشددا على قوة العلاقات الإيرانية ــ السورية.

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