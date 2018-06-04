الخارجية الصينية: لافروف وفان يي يتفقان على تعزيز التنسيق في شبه الجزيرة الكورية

2018/06/04 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين 4 يونيو/حزيران، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يى، ناقشا الوضع حول شبه الجزيرة الكورية خلال اللقاء الذي جرى بينهما في بريتوريا عاصمة جنوب أفربقيا، واتفقا على تعزيز التنسيق بشأن هذه المسألة.

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