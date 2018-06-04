2018/06/04 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكتسي الاجتماع الثلاثي المزمع عقده الأسبوع الجاري على مستوى نواب وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والأردن حول سوريا أهمية استثنائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاجتماع الثلاثي الأردني الأميركي الروسي يحسم اتفاق جنوب سوريا) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاجتماع الثلاثي الأردني الأميركي الروسي يحسم اتفاق جنوب سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).