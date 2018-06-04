الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


الاجتماع الثلاثي الأردني الأميركي الروسي يحسم اتفاق جنوب سوريا
2018/06/04 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يكتسي الاجتماع الثلاثي المزمع عقده الأسبوع الجاري على مستوى نواب وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والأردن حول سوريا أهمية استثنائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاجتماع الثلاثي الأردني الأميركي الروسي يحسم اتفاق جنوب سوريا) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاجتماع الثلاثي الأردني الأميركي الروسي يحسم اتفاق جنوب سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بين دفوع الفائزين واتهامات الخاسرين .. البرلمان يواصل جهوده لالغاء نتائج الانتخابات  
⋙ مفاجأة وحيدة.. الأخضر يعلن قائمته النهائية لكأس العالم
⋙ ليكيب : بيريز يستبعد التعاقد مع فينغر
⋙ الخارجية الصينية: لافروف وفان يي يتفقان على تعزيز التنسيق في شبه الجزيرة الكورية
⋙ موقع عبري: إيران تنفي انسحاب قواتها من الجنوب السوري
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| البرغوثي: مسيرات في أرجاء الضفة الغربية الجمعة المقبلة
⋙ فيديو| التوقيع على خطة شاملة لتطوير موانئ مصر البحرية
⋙ بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
الأكثر شيوعا