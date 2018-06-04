ليكيب : بيريز يستبعد التعاقد مع فينغر

2018/06/04 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استبعد أي امكانية للتعاقد مع المدرب الفرنسي ارسين فينغر ليخلف زين الدين زيدان الذي أعلن رحيله بشكل مفاجيء .

وكشفت الصحيفة أن سبب استبعاد فينغر يعود إلى أنه مدرب من الطراز القديم وليس لديه ملف شخصي ناجح ليكمل مسيرة زيدان .

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