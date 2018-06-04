2018/06/04 | 04:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استبعد أي امكانية للتعاقد مع المدرب الفرنسي ارسين فينغر ليخلف زين الدين زيدان الذي أعلن رحيله بشكل مفاجيء .
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وكشفت الصحيفة أن سبب استبعاد فينغر يعود إلى أنه مدرب من الطراز القديم وليس لديه ملف شخصي ناجح ليكمل مسيرة زيدان .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليكيب : بيريز يستبعد التعاقد مع فينغر) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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