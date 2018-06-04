الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


ليكيب : بيريز يستبعد التعاقد مع فينغر
2018/06/04 | 04:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استبعد أي امكانية للتعاقد مع المدرب الفرنسي ارسين فينغر ليخلف زين الدين زيدان الذي أعلن رحيله بشكل مفاجيء .

وكشفت الصحيفة أن سبب استبعاد فينغر يعود إلى أنه مدرب من الطراز القديم وليس لديه ملف شخصي ناجح ليكمل مسيرة زيدان .

sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/06/hihi2-2018-06-04_01-06-42_048178-200x101

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليكيب : بيريز يستبعد التعاقد مع فينغر) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليكيب : بيريز يستبعد التعاقد مع فينغر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بين دفوع الفائزين واتهامات الخاسرين .. البرلمان يواصل جهوده لالغاء نتائج الانتخابات  
⋙ مفاجأة وحيدة.. الأخضر يعلن قائمته النهائية لكأس العالم
⋙ الاجتماع الثلاثي الأردني الأميركي الروسي يحسم اتفاق جنوب سوريا
⋙ الخارجية الصينية: لافروف وفان يي يتفقان على تعزيز التنسيق في شبه الجزيرة الكورية
⋙ موقع عبري: إيران تنفي انسحاب قواتها من الجنوب السوري
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| البرغوثي: مسيرات في أرجاء الضفة الغربية الجمعة المقبلة
⋙ فيديو| التوقيع على خطة شاملة لتطوير موانئ مصر البحرية
⋙ بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
الأكثر شيوعا