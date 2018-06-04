مفاجأة وحيدة.. الأخضر يعلن قائمته النهائية لكأس العالم

2018/06/04 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن القائمة النهائية لفريقه، المشاركة في كأس العالم بروسيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.

ويقع الأخضر السعودي في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات روسيا "منظم المونديال"، وأوروجواي، ومصر.

وشهدت القائمة استبعاد كلًا من "نواف العابد، محمد جحفلي، محمد الكويكبي، عساف القرني، سعيد المولد".



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ويطالب الجماهير بالدعاء

وتعد أبرز مفاجآت قائمة السعودية هو خروج لاعب الوسط نواف العابد، والذي يعد من العناصر الأساسية للأخضر الفترة الماضية.

وتضم القائمة الآتي:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم، عبد الله المعيوف، محمد العويس.

الدفاع: منصور الحربي، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، محمد كن، عبد الله الخيبري، حسين المقهوي، عبد الملك الخيبري، هتان باهبري، سالم الدوسري، تيسير الجاسم، يحيى الشهري.

الهجوم: فهد المولد، محمد السهلاوي، مهند عسيري.

ويخوض الأخضر أولى مبارياته في كأس العالم عندما يواجه نظيره الروسي مساء يوم الخميس 14 يونيو الجاري.





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