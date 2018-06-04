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بعد طلب تنصته على رئيسي الأركان والموساد ... إيران وحزب الله يتشفيان في نتنياهو
2018/06/04 | 04:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فتح طلب رئيس الورزاء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلبه التنصت على رئيسي هيئة الأركان وجهاز الموساد في بلاده شهية إيران وحزب الله اللبناني للتشفي في إسرائيل.

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