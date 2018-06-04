ايران تخسر امام كندا في دوري الامم بكرة الطائرة

2018/06/04 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وانتهت الاشواط الاول والثاني والرابع لمصلحة كندا بنتائج 25-23 و 25-22 و 25-21 فيما انهت ايران الشوط الثالث لمصلحتها بنتيجة 25-21.وكانت ايران قد فازت في مباراتها الاولي ضمن الاسبوع الثاني علي الدولة المضيفة الارجنتين فجر السبت 3-2 ومن ثم خسرت امام ايطاليا 3-0 واخيرا امام كندا 3-1.يذكر انه في الاسبوع الاول خسرت ايران امام الدولة المضيفة فرنسا 3-1 ثم فازت علي استراليا 3-0 وخسرت امام اليابان 3-1 .وتتنافس 16 منتخبا ، منها 12 اساسيا ثابتا للاعوام السبعة القادمة و 4 منتخبات يمكن ان تتغير كل عام وهي كالتالي: ايران والارجنتين والبرازيل وفرنسا والمانيا والصين وايطاليا واليابان وبولندا وروسيا وصربيا واميركا (اساسية) واستراليا وبلغاريا وكندا وكوريا الجنوبية (متغيرة).وتلعب المنتخبات معا جميعا خلال 5 اسابيع.في الاسبوع الاول ايران مع فرنسا (المضيفة) واستراليا واليابان.وفي الاسبوع الثاني ايران مع الارجنتين (المضيفة) وكندا وايطاليا.وفي الاسبوع الثالث ايران مع روسيا (المضيفة) والبرازيل والصين.وفي الاسبوع الرابع ايران مع اميركا (المضيفة) وبولندا وصربيا.وفي الاسبوع الخامس ايران (مضيفة) مع بلغاريا والمانيا وكوريا الجنوبية.وتتأهل 5 منتخبات إضافة الي فرنسا الدولة المضيفة للدور النهائي حيث تقسم الي مجموعتين تضم كل منهما 3 منتخبات تلعب مع بعضها بصورة الدوري في اطار كل مجموعة ويتاهل منها 4 منتخبات للدور نصف النهائي وبالتالي يلعب الفائزان في النهائي لاحراز اللقب والخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.انتهي ** 2342

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