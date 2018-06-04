فلسطين تطالب جماهيرها بحرق قمصان ميسي اذا شارك ضد اسرائيل

2018/06/04 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – دعا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمظاهرة جماهيرية ضد المنتخب الأرجنتيني ودعا إلى إلغاء مباراتهم ضد الكيان الصهيوني ، كما طلب من قائد منتخب التانغو ليونيل ميسي عدم المشاركة يوم السبت المقبل في القدس في المباراة الودية الودية ضد إسرائيل.وطالب المشجعين بحرق” قمصان ميسي إذا شارك في تلك المباراة.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب للصحفيين “ميسي هو رمز للسلام والمحبة ، ونحن نطلب منه عدم المشاركة في غسل جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف “سوف نشن حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني ، فميسي لديه العديد من الملايين من المشجعين في البلدان العربية والإسلامية” .

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