دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل السابع 4

2018/06/04 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري طفقَ يفكّرُ بهذه العائلة العجيبة، المتسم أفرادها بالخبث علاوة على قلة ثقافتهم وندرة معارفهم.تديّنهم، في المقابل، لم يكن خارجَ الإطار المعروف لمواطنيهم بشكل عام.الأب، إنسان عالة بكل معنى الكلمة.إلا أنّ هذا لا يمنعه من الفخر بانتساب عشيرته العربية، " الشياظمة "، للشجرة العلوية الشريفة." نفيسة " الساذجة، والماكرة في آنٍ واحد ( كما نوّهنا مراراً! )، لم تكن تعلم بوجود أميرة في ظهرانيهم.كانت تظنها ......

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