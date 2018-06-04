الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


#دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل السابع 4
2018/06/04 | 05:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دلور_ميقري طفقَ يفكّرُ بهذه العائلة العجيبة، المتسم أفرادها بالخبث علاوة على قلة ثقافتهم وندرة معارفهم.

تديّنهم، في المقابل، لم يكن خارجَ الإطار المعروف لمواطنيهم بشكل عام.

الأب، إنسان عالة بكل معنى الكلمة.

إلا أنّ هذا لا يمنعه من الفخر بانتساب عشيرته العربية، " الشياظمة "، للشجرة العلوية الشريفة.

" نفيسة " الساذجة، والماكرة في آنٍ واحد ( كما نوّهنا مراراً! )، لم تكن تعلم بوجود أميرة في ظهرانيهم.

كانت تظنها ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل السابع 4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل السابع 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عهد كامل أول سعودية تمثل في هوليوود
⋙ اليمن... بحرية التحالف تعترض قاربا أمميا قبالة الحديدة
⋙ هل تقرأون لصغاركم الحكايات؟
⋙ العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي
⋙ فلسطين تطالب جماهيرها بحرق قمصان ميسي اذا شارك ضد اسرائيل
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| البرغوثي: مسيرات في أرجاء الضفة الغربية الجمعة المقبلة
⋙ فيديو| التوقيع على خطة شاملة لتطوير موانئ مصر البحرية
⋙ بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
الأكثر شيوعا