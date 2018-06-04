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العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي
2018/06/04 | 05:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تلقى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا، مساء أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة ‎الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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