2018/06/04 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا، مساء أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة ‎الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).