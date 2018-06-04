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اليمن... بحرية التحالف تعترض قاربا أمميا قبالة الحديدة
2018/06/04 | 05:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعترضت بحرية التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الاثنين 4 يونيو/حزيران، قاربا للأمم المتحدة قبالة ساحل الحديدة غرب اليمن.

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