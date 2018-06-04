عهد كامل أول سعودية تمثل في هوليوود

2018/06/04 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عهد كامل أول سعودية تمثل في هوليوودالرياض - اختيرت الممثلة السعودية عهد كامل، لكي تكون أول ممثلة سعودية في بطولة فيلم من إنتاج عاصمة السينما الأميركية هوليوود.وينتمي الفيلم الجديد إلى أفلام الرعب، واسمه بينغ “Being”، من إخراج دوغلاس وليامز، وسيعرض خلال العام الجاري، بحسب صحيفة سعودي جازيت.ونالت عهد كامل شهرتها من مشاركتها في بطولة الفيلم السعودي، “وجدة”، للمخرجة هيفاء المنصور، الذي وصل لمراحل متقدمة في ترشيحات حفل جوائز الأوسكار الأميركية.وعهد كامل حاصلة على بكالوريوس في الرسوم المتحركة والاتصالات، بعدما درست المحاماة، كما نالت دبلوما في الإخراج من أكاديمية نيويورك للأفلام في عام 2005، بينما درست التمثيل على يد ويليام إيسبر في الأستديو الخاص.وتعتبر عهد كامل أيضا أول ممثلة سعودية تلعب دورا رئيسيا في مسلسل أجنبي من إنتاج شبكة “نتفليكس” على شاشة قناة “بي بي سي” البريطانية، وهو “كولاتيرال” (Collateral).وبدأت كامل مسيرتها المهنية، كمخرجة في الفيلم القصير”ثري كينز” Three Queens عام 2006، ثم صنعت عام 2009 أهم أفلامها “القندرجي”، الذي حازت عنه جوائز في مهرجانات دولية.وأخرجت فيلم “الإسكافي”، الذي نال الجائزة الذهبية لأفضل فيلم قصير بمهرجان بيروت الدولي في نسخة عام 2010،.ويذكر أنها حصدت الجائزة الذهبية من المهرجان نفسه في عام 2013 عن فيلمها “حرمة”.وكانت المشاركة الأولى لعهد كامل، في الفيلم التركي “رزان”، الذي نالت عنه جائزة “البوابة الذهبية” لأفضل ممثلة من مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي.

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