مودريتش لنيمار : نحن في انتظارك

2018/06/04 | 06:10

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هاي كورة – كشفت صحيفة “آس” الاسبانية اليوم عن الحديث الذي دار بين الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي نيمار خلال مباراة المنتخبين الودية في اطار استعداداتهم لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 ، الصحيفة أشارت إلي أن نجم ريال مدريد مودريتش قال لنيمار ” نحن في انتظارك”، ويسعي فلورنتينيو بيريز التعاقد مع نجم السيليساو بأي طريقة خلال الصيف الجاري.

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