فريد البرازيلي ينهي إجراءات انضمامه لمانشستر يونايتد الانجليزي

2018/06/04 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفيد تقارير بأن مانشستر يونايتد الانجليزي ينهي إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي فريد للانتقال إلى صفوفه قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني.



وشارك فريد بديلا في الشوط الثاني من مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا التي جرت الأحد وانتهت بفوز البرازيل بهدفين مقابل لا شيء.



ويرجح أن ينهي فريد البالغ من العمر 25 عاما الفحوص الطبية تمهيدا للانضمام إلى يونايتد مقابل 52 مليون جنيه استرليني.



ويرغب مدرب منتخب البرازيل تيتي أن يستقر لاعبو فريقه في أنديتهم قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وقال تيتي "عندما يحدث ذلك، سيأتي اللاعبون إلينا وننصحهم بأن ينتهوا من أي قرارات خاصة بمستقبلهم مع الأندية حتى يضعوا كامل تركيزهم مع المنتخب".



وأضاف تيتي "لو كنت مدربا ليونايتد لطلبت التعاقد مع فريد".



مورينيو : انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد "مهمة مستحيلة"أبرز الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالموانضم فريد لصفوف شاختار الأوكراني في عام 2013 وكان ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي في بطولة كأس "كوبا أمريكا" عام 2015.وإذا تمت صفقة فريد، ستكون أول صفقة للبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية.



ويسعى مورينيو لضم المدافع البرتغالي الشاب ديوغو دالوت لاعب بورتو.





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