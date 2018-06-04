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نهائي الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة: ستيفن كوري يقود غولدن ستايت لفوزه الثاني على كليفلاند
2018/06/04 | 06:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وسجّل كوري 33 نقطة محققاً 9 ثلاثيات.

وكان غولدن ستايت حسم المباراة الافتتاحية لمصلحته  بنتيجة (124-114).

ترقبوا المزيد من التفاصيل قريباً 

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