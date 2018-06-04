الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


بابا الفاتيكان يدعو للتحرر من المافيا الإيطالية
2018/06/04 | 07:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، سكان رعيتين من الطبقة العاملة في أوستيا إلى الابتعاد عن "مكامن الخوف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابا الفاتيكان يدعو للتحرر من المافيا الإيطالية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابا الفاتيكان يدعو للتحرر من المافيا الإيطالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ كاندريفا قريب من تجديد عقده مع الإنتر
⋙ صراع ثلاثى انجليزي لخطف جناح الفيولا
⋙ ساركوزي يطالب القضاء بإسقاط اتهامه بـ «تمويل غير شرعي» لحملته الانتخابية
⋙ صلاح يوجه رسالة تطمين للمصريين
⋙ مليشيات الحوثي تلغم مطار الحديدة بعد ضغط المقاومة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| البرغوثي: مسيرات في أرجاء الضفة الغربية الجمعة المقبلة
⋙ فيديو| التوقيع على خطة شاملة لتطوير موانئ مصر البحرية
⋙ بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
الأكثر شيوعا