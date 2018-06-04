بابا الفاتيكان يدعو للتحرر من المافيا الإيطالية

2018/06/04 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، سكان رعيتين من الطبقة العاملة في أوستيا إلى الابتعاد عن "مكامن الخوف".

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