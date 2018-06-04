صراع ثلاثى انجليزي لخطف جناح الفيولا

2018/06/04 | 07:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إهتمام 3 أندية إنجليزية بالحصول على الجناح الشاب فيدريكو كييزا نجم فيورنتينا الإيطالى بالميركاتو الصيفي، هذه الأندية هى :خدمات ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

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