كاندريفا قريب من تجديد عقده مع الإنتر

2018/06/04 | 07:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر يسعى نادي الإنتر لتجديد عقد، جناح الفريق أنطونيو كاندريفا، ليمتد حتى يونيو 2021، وذلك بعد أسابيع من التقارير التي أدعت أنه سيكون ضمن معروضين للبيع.

وكان الدولي الإيطالي صاحب الـ 31 سنة، قد خاض موسم غير جيد، مع نيراتزوري، حيث مرر فقط 8 كرات حامسة لزملائه في 36 مباراة بالدوري الإيطالي، وسجل هدفًا واحدًا فقط.

ما دعى الجماهير للغضب الشديد من كاندريفا، حيث كانت هناك شائعات أنه سيرحل في الصيف الحالي.

ولكن شبكة "سكاي سبورت"، أكدت أن إنتر سيسعى إلى تمديد عقد كاندريفا حتى عام 2021.

حيث سيكون ذلك إضافة سنة على عقده الحالي، ولكن سيبقى بنفس راتبه.

ويذكر أن إنتر قد ضم كاندريفا في عام 2016، من نادي لاتسيو مقابل 22 مليون يورو.

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