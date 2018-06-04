ذي قار.. الأهوار جفت والموارد قامت بأمر مخجل

2018/06/04 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار..الأهوار جفت والموارد قامت بأمر مخجلاعتبر نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي، إجراءات وزارة الموارد المائية بشان شح المياه "امر مخجل".وقال الدخيلي ان" محافظة ذي قار احد المحافظات التي عصفت بها الازمة المائية قبل ستة اشهر، والحكومة المركزية لا يعنيها الامر، بالتالي عندما وصلت الازمة الى نينوى والنجف حركت ضمير الحكومة فتحدثت عن الازمة".وأضاف" منذ سنتين نصرخ ونقول ان الازمة بدأت في المحافظة، حيث تم حفر 120 بئراً وتقنين الجداول البيئية وبدانا بهذا الوضع منذ موسم الشتاء الماضي".وتابع ان" الموارد المائية وكان الامر لم يعنيها بشي واتخذت اجراء جديد بشراء الخزانات وهو امر مخجل "، متسائلا" ماذا نفعل بمنسوب الفرات الذي وصل 30 متر مكعب، وستكون هناك هلاكات وأوبئة والاهوار جفت".وأشار الى انه" كان من المفروض ان تتخذ إجراءات حقيقية قبل سنة"، مطالبا مجلس النواب" بالتدخل وعقد جلسة طارئة لمناقشة الازمة".ودعا وزارة الخارجية الى" التحرك بصورة صحيحة وتفعيل جميع قوانين الخاصة بالدول المتشاطئة".ولفت الى انه" في حال انخفاض منسوب مياه نهر دجلة اقل من 130 متر مكعب، ستكون كارثة إنسانية كبرى، وكحكومة محلية سنمنع التعاقد مع الشركات تركية ونخرج بتظاهرات واعتصامات لحين إيجاد الحلول".

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