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ارتفاع عدد ضحايا بركان غواتيمالا
2018/06/04 | 07:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن متحدث باسم الخدمة الوطنية للحد من الكوارث الطبيعية في غواتيمالا، اليوم الاثنين 4 يونيو/حزيران، أن عدد ضحايا الثوران البركاني فويغو الذي وقع في غواتيمالا يوم الأحد ارتفع ليصل إلى 25 شخصا.

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