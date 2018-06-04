صحيفة: المالكي يتسلم ظرفا بأسماء شخصيات عراقية من سليماني عبر مسجدي

2018/06/04 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اجتمع امس الاحد مع السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي.

ونقلت الصحيفة بعددها الصادر اليوم الاثنين عن مصادر عراقية لم تسمها، ان "مسجدي سلّم المالكي قائمة بأسماء شخصيات عراقية طالبا منه ضمها الى التحالف الذي يسعى الى تشكيله بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، واستبعاد شخصيات أخرى".

وعلى ذمة الصحيفة فان "مسجدي طلب من المالكي عدم مشاورة أي من أسماء الشخصيات السنية الواردة في القائمة، والابتعاد عنها قدر المستطاع في مشاورات تشكيل التحالف المرتقب".

وبحسب الصحيفة فان مسجدي "نقل قائمة الأسماء الى المالكي بعد ان تسملها من مبعوث خاص اوفده قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني"، كما في الصحيفة.

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