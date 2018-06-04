صراع انجليزي ايطالى على ضم نجم لشبونة

2018/06/04 | 08:11

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هاى كورة – دخل نادى ارسنال الإنجليزي فى صراع مع نظيره يوفنتوس الإيطالى حول الحصول على خدمات البرتغالى جيلسون مارتينيز متوسط ميدان سبورتنج لشبونة ا لبرتغالى.

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