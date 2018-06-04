كومان: إيطاليا تستحق اللعب في كأس العالم

2018/06/04 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر توقع رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، أن تكون مباراة الطواحين ضد إيطاليا قوية، لافتًا إلى أن إيطاليا، تمتلك فريقًا كان جديرًا للعب في كأس العالم.

وتقام اليوم مباراة إيطاليا وهولندا، على ملعب أليانز يوفنتوس ستاديوم بتورينو.

كان من المفترض أن تكون المباراة إحماء للفريقين للعب في كأس العالم، لكنهما فشلا في الوصول إلى المونديال.

وأكد كومان، في تصريحات صحفية "إيطاليا لديها منتخب كان يستحق مكانًا في كأس العالم".

وأكمل "لدينا فكرة واضحة عن الطريقة التي سنلعب بها، وكيفية مهاجمة الأتزوري".

تابع المديرالفني للهولنديين "لقد فوجئت بالطريقة التي لعب بها المنتخب الإيطالي أمام فرنسا، حيث كان لديهم العديد من اللاعبين الشبان، ليدنا مكونات مباراة ممتعة غدَا اعتقد أنها ستكون قوية".

وأتم "نستطيع أن نفوز وسنحاول الفوز".

ويذكر أن الأتزوري قد خسر من فرنسا بنتيجة 3-1، في مباراة ودية أقيمت منذ أيام قليلة.





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