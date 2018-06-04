الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


كومان: إيطاليا تستحق اللعب في كأس العالم
2018/06/04 | 08:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم    {محمد جبر}      تابعه على تويتر توقع رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، أن تكون مباراة الطواحين ضد إيطاليا قوية، لافتًا إلى أن إيطاليا، تمتلك فريقًا كان جديرًا للعب في كأس العالم.

وتقام اليوم مباراة إيطاليا وهولندا، على ملعب أليانز يوفنتوس ستاديوم بتورينو.

كان من المفترض أن تكون المباراة إحماء للفريقين للعب في كأس العالم، لكنهما فشلا في الوصول إلى المونديال.

وأكد كومان، في تصريحات صحفية "إيطاليا لديها منتخب كان يستحق مكانًا في كأس العالم".

وأكمل "لدينا فكرة واضحة عن الطريقة التي سنلعب بها، وكيفية مهاجمة الأتزوري".

تابع المديرالفني للهولنديين "لقد فوجئت بالطريقة التي لعب بها المنتخب الإيطالي أمام فرنسا، حيث كان لديهم العديد من اللاعبين الشبان، ليدنا مكونات مباراة ممتعة غدَا اعتقد أنها ستكون قوية".

وأتم "نستطيع أن نفوز وسنحاول الفوز".

ويذكر أن الأتزوري قد خسر من فرنسا بنتيجة 3-1، في مباراة ودية أقيمت منذ أيام قليلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كومان: إيطاليا تستحق اللعب في كأس العالم) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كومان: إيطاليا تستحق اللعب في كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).


كامل التفاصيل في: موقع جول ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ روسيا تدرب القط "أخيل" على توقع نتائج كأس العالم 2018
⋙ عدد مسلمي العالم ازداد 500 مليون شخص بعد انتصار الثورة الاسلامية
⋙ الأمن الروسي: اعتقال 11 شخصا في سيبيريا بتهمة تجنيد إرهابيين
⋙ رئيس الفلبين يعتذر للكويت على عباراته القاسية
⋙ صراع انجليزي ايطالى على ضم نجم لشبونة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| البرغوثي: مسيرات في أرجاء الضفة الغربية الجمعة المقبلة
⋙ فيديو| التوقيع على خطة شاملة لتطوير موانئ مصر البحرية
⋙ بالصور.. مرقد الإمام علي {ع} يتشح برايات الحزن في ذكرى جرحه الأليم
الأكثر شيوعا