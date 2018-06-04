الأمن الروسي: اعتقال 11 شخصا في سيبيريا بتهمة تجنيد إرهابيين

2018/06/04 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، عن اعتقال 11 عنصرا تابعين لخلية تجنيد مسلحين وإرسالهم إلى المجموعات الإرهابية في سوريا وأفغانستان.

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