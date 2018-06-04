عدد مسلمي العالم ازداد 500 مليون شخص بعد انتصار الثورة الاسلامية

2018/06/04 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي المراسم التي اقيمت ليلة امس الاحد بمناسبة الذكري التاسعة والعشرين لرحيل الامام الخميني (رض) في مدينة اروميه (شمال غرب)، وصف حجة الاسلام اختري، شخصية الامام الخميني (ره) بانها فريدة من نوعها في التاريخ وقال انه استطاع ان يتخذ خطوات كبيرة في ارساء اسس الاسلام و احياء الشريعة النبوية وهوية المسلمين في العالم.واوضح ان نهضة الامام الخميني (ره) انطلقت قبل خمسين عاما فيما كان الكثير من العلماء ينظرون اليها بعين الريبة وماكانوا يتصورون انه سيكتب لها النجاح وتحقق هذا الكم من الانجازات إلا ان الامام الراحل كان مؤمنا بما يقوم به و انطلاقا من ذلك الايمان تمكن من قيادة الثورة الاسلامية وهدايتها الي النصر.انتهي**1110**س.ر

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