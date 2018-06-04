توقعات برحيل وشيك لحكومة هاني الملقي في الأردن على خلفية “أزمة الضريبة”

2018/06/04 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

توقعت مصادر سياسية أن يطلب ملك الأردن عبد الله الثاني من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية، مساء الأحد عن مصادر مطلعة، أن إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات لليوم الرابع على التوالي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

فيما نقل موقع “عمون” الإخباري عن “مصادر رفيعة المستوى”، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، طلب من رئيس الوزراء المثول بين يديه صباح يوم الاثنين.



للطلب منه تقديم استقالته، بحسب المصادر.

ويشهد الأردن منذ أيام احتجاجات عارمة على سياسة الملقي الاقتصادية، وخاصة المشروع الحكومي لقانون الضرائب، وهو مشروع مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وبدأت الاحتجاجات من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات والتجار ثم انتقلت إلى أفراد الطبقة الوسطى والنقابيين المهنيين.انتهى 25

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