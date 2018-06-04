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ضبط مشفي ميداني للارهابيين جنوب حماة وسط سوريا
2018/06/04 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ومطلع شهر مايو/ أيار الماضي، بدأت التنظيمات الإرهابية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بتسليم سلاحها الثقيل والمتوسط إلي الجيش السوري في سياق اتفاق رعته روسيا، وقضي بخروج الآلاف من مقاتليها غير الراغبين بتسوية أوضاعهم مع عائلاتهم إلي الشمال السوري.ويذكر أن لواء من خبراء المتفجرات من الجيش السوري اكتشفوا معمل مهجور لإنتاج المتفجرات وفيه صواريخ مختلفة الإنتاج والعيار في منطقة مدينة عقربة في محافظة حماة.وسلم الإرهابيون جميع الأسلحة في غضون ثلاثة أيام واتجهوا نحو إدلب وجرابلس.

أما أولئك الذين رغبوا بالبقاء تمكنوا من تسوية وضعهم، وفقا لمرسوم الرئيس السوري بشار الأسد.انتهي ** 1487 **س.ر

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