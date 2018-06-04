قيادي بالفتح يطالب برفع شكوى لدى الأمم المتحدة ضد تركيا

2018/06/04 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

طالب القيادي بتحالف الفتح النائب حنين قدو، الاثنين، الحكومة العراقية برفع شكوى الى الامم المتحدة للضغط على تركيا من اجل ضمان حصول العراق على حصته المائية في نهر دجلة، مؤكداً ان ازمة المياه تفاقمت بسبب الحكومات المتعاقبة التي لم تولي هذا الجانب أي اهتمام.

وقال قدو في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الحكومة المركزية تتحمل كامل المسؤولية لما سيعانيه العراق من ازمة مياه وجفاف لنهر دجلة وكوارث اقتصادية وبيئية”، مبينا أن “وزارة الموارد المائية كان من الافضل لها انشاء سدود وخزانات كبيرة لاحتواء المياه واستخدامها عند الحالات الطارئة، والاستفادة منها في الزراعة”.

وأضاف قدو، أن “العراق امام كارثة بيئية واقتصادية وبشرية كبيرة، بسبب الحكومات المتعاقبة التي لم تولي ملف المياه أي اهتمام”.

واوضح، أن “حل ازمة المياه مرهون بتقديم شكوى لدى للامم المتحدة من اجل الضغط على تركيا لضمان حصول العراق على حصته المائية بالاضافة الى عدة اجراءات رادعة تقوم بها الحكومة عن طريق وزارة الخارجية لعقد لقاءات واجتماعات لحلحلة الامور وتلافي حدوث الكارثة”.



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