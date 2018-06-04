الرافدين يصرف الدفعة الرابعة من سلفة العمال المتقاعدين والمضمونين

2018/06/04 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له اليوم الاثنين: "انه تم صرف الدفعة الرابعة من سلفة العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار لنحو 145 متقاعداً".وأضاف: "ان صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل جميع الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".انتهى د.م

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