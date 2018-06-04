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اعتقال قيادي في حزب كوردي بكوردستان سوريا
2018/06/04 | 10:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في مدينة الدرباسية

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