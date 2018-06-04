بالصور... ملعب من المخدرات في لبنان

2018/06/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت القوى الأمنية اللبنانية، يوم أمس الأحد، من تنفيذ عملية نوعية استطاعت من خلالها ضبط حوالي 15 طنا من المخدرات كانت موضبة في صناديق للدهانات وكانت معدة للتصدير الخارجي في منطقة الأوزاعي في بيروت.

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