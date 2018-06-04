2018/06/04 | 10:08

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ولادة الكتلة الاكبر في التحالفات السياسية العراقية تكشفها صحيفة

متابعة / سكاي برس:

كشفت صحيفة “الصباح” الرسمية في تقريرعن مصادر سياسية ، إن “هناك تقاربا حاصلاً لتشكيل ائتلاف بين دولة القانون والفتح نظراً لتقارب برامجهما”، مؤكدة “تشكيل لجنتين مشتركتين لتنسيق المواقف بين الائتلافين، مشيرةً الى ان “اتفاقاً مبدئيا مع الكرد حول العمل معاً في جبهة وطنية مشتركة لا يحكمها الا الدستور فلا يعطى احد فوق الدستور ولا يؤخذ من احد بخلاف الدستور، وأن أي خلاف ينشأ بين الطرفين تكون المحكمة الاتحادية هي الفيصل“.

واضافت ان “دولة القانون لم يغلق باب الحوار مع اي كتلة اخرى مهما كانت مواقفها، ولا يطلب من الكتل الالتحاق به بل العمل بشراكة حقيقية وواقعية، وتكون الجبهة هي من تحمي الدستور في البلد واستقرار الوضع الامني والخدمات ووضع برامج مشتركة وبرنامج حكومي لانتخاب الكابينة الحكومية“.

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